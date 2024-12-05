Ünlü isimleri yıkan ölüm! Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra vefat etti

Ünlü şarkıcıların konserlerinde ışık şefliği görevini üstlenen Mustafa Kap, dün gece gerçekleşen Hande Yener konserinin ardından geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Hande Yener: Seninle 5 gün önce doğum gününde veda etmişiz, inanamıyorum

Mustafa Kap'ın doğum günü kutlamasından görüntülerini paylaşan Hande Yener, "Dünyanın en pozitif insanı, en tatlı dostu, en iyi aile babası, işinin üstadı, kalplerimizin de en sevilenisin. Seninle 5 gün önce doğum gününde veda etmişiz, inanamıyorum. Dün gece de sahnede hep birlikteydik ve sonra acı haberin geldi, donduk kaldık. Nurlar içinde yat canım benim. Bütün emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum. Canım Mustafa'cım" mesajını yazdı.

Sıla: Çok üzgünüm

Şarkıcı Sıla Gençoğlu da Kap'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Çalışma arkadaşının fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Ah be Mustafa’cığım. Ne diyeyim ben şimdi. Arkadaşlık paylaştık, yol paylaştık, sahne paylaştık, sofra paylaştık. Çok üzgünüm. Seni hep iyilikle, güzellikle, gülen gözlerinle hatırlayacağım, anacağım. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın: Mustafa Kap'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum

Emel Sayın ise Kap'ın ölümüyle ilgili "Ekibimizin çok değerli üyelerinden biri olan sevgili Mustafa Kap'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.