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Yapay zeka kullanılan filmler Oscar için yarışabilecek

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), yapay zeka kullanılarak hazırlanan filmlerin de Oscar ödüllerine aday olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Yapay zeka kullanılan filmler Oscar için yarışabilecek
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Oscar ödüllerini seçen Akademinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla geçerli olacak yeni ödül kuralları paylaşıldı.

Yapay zeka filmler Oscar için yarışabilecek

Buna göre, yaratıcı sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar da belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar için yarışabilecek.

Öte yandan, jüri üyeleri, kazanacak filmleri seçerken "filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını" dikkate alacak.

Kurallar belli oldu

Kurallar arasında ayrıca jüri üyelerinin, final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için aday olan bütün filmleri izlemesi zorunlu kılındı.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan "The Brutalist" filmi, yapay zeka kullanımı nedeniyle tepki toplamıştı.

Hollywood oyuncuları greve gitmişti

Hollywood oyuncuları ve senaristleri de yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle 2023'te greve gitmişti.

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