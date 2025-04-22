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Türk gençlerinin animasyon başarısı

Kerem Yörük, Yasir Atiş, Duygu Kesimoğlu ve Yiğit Bayram tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile çekilen “Sapan” adlı kısa film, Fransa’daki dünyanın alanında en önemli etkinliği olarak gösterilen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde yarışacak.

Haber Merkezi
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Türk gençlerinin animasyon başarısı
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İZMİR / EKONOMİ

Fransa’nın Annecy kentinde 1960 yılından bu yana düzenlenen ve animasyon filmleri için dünyanın en iyi referansı olarak gösterilen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nin bu yılki yarışmacıları belli oldu. Her yıl üç binden fazla animasyon filminin başvuru yaptığı festivalin, bu yılkı bölümünde yarışmaya hak kazanan ekiplerin arasında dört Türk genci de girmeyi başardı.

7 dalda düzenlenen festivalin “Gençler” kategorisinde yarışmacı listesine dahil edilen Kerem Yörük, Yasir Atiş, Duygu Kesimoğlu ve Yiğit Bayram, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Sapan” adlı kısa filmleriyle aynı zamanda Türkiye’nin festivaldeki tek temsilcileri olacak.

Anadolu bozkırında yaşayan küçük bir çocuğun ilk kez sapanla kuş vurması sonucunda yaşadığı travmayı konu eden Sapan, kendi kategorisinde Lüksemburg yapımı A Walk into the Afterlife, Şili-Uruguay-Fransa ortak yapımı Capybaras, İngiltere yapımı Cardboard, ABD yapımı Snow Bear, Belçika-Fransa ortak yapımı The Carp and the Child, Kanada yapımı The Great Annual Part of the Creatures of the Moon, ABD yapımı Forevergreen, Brezilya yapımı Tsuru ve Belçika-Fransa-Hollanda ortak yapımı The Night Tunnel ile yarışacak.

Dünyanın en iyileri buluşuyor                

Bu yıl 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, aynı zamanda dünyanın en iyi animasyoncuları ve sektör profesyonellerinin buluşma noktası da oluyor. Otoriteler tarafından dünyanın en iyi animasyon film festivali olarak gösterilen Annecy Festivali’ni her yıl 400’den fazla gazeteci izliyor.

1960’daki ilk yılından itibaren başlangıçta her iki yılda bir gerçekleştirilen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, 1998 yılında yıllık hale geldi. Festival, bu yıl 49. kez düzenleniyor.

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