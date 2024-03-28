Yıldız Tilbe'den emekli maaşı isyanı: Emeklilere Allah yardım etsin!
Sanatçı Yıldız Tilbe emekli olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tilbe, aldığı maaşı eleştirdi.
Sanatçı Yıldız Tilbe X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda emekli olduğunu açıkladı.
Bağlanan emekli maaşını eleştiren şarkıcı, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" diyerek eleştiride bulundu.
Yıldız Tilbe, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten."
"Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?"