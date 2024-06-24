Yılmaz Güney'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor: Başrol isim belli oldu
Fatoş Güney'in 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitabından uyarlanacak Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu.
Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları devam ediyor. Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde de rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, "Yılmaz Güney"i canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.
İsmail Hacıoğlu’nun hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminim 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor. Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek.