  3. 169 yıllık giyim devi iflas etmemek için bu yolu buldu: Mağazalarının yarısını kapatıyor
169 yıllık köklü bir geçmişe sahip outdoor markası, ekonomik koşulların zorlayıcı etkileri nedeniyle dönüşüm sürecine adım atıyor. 169 yıllık giyim devi, faaliyetlerini tamamen sonlandırmadan mağaza ağını önemli ölçüde küçültme kararı aldı.

169 yıllık geçmişiyle bilinen The Orvis Company, 36 mağazasını kapatacağını açıkladı. Bu sayı, şirketin toplam mağazalarının neredeyse yarısına denk geliyor.

Olumsuz gelişmeye karşın şirket iflas etmiyor ve tamamen kapanmıyor. Orvis, ekonomik koşullar ve özellikle tarifelerin yarattığı baskı nedeniyle bazı fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldığını bildirdi.

1856 yılında Charles F. Orvis tarafından kurulan şirket, ABD’nin en eski perakendecilerinden biri olarak biliniyor. İlk olarak bir olta ekipmanı mağazası olarak faaliyet gösteren Orvis, bugün ülke genelinde 70’ten fazla lokasyon işletiyor. Ancak bunların 36’sı yakında kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

Şirketin bu kararı almasında, özellikle son dönemde perakende sektörünü etkileyen ekonomik değişimler belirleyici oldu. Orvis, iş modelinin “benzeri görülmemiş bir tarife ortamı” nedeniyle keskin bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

