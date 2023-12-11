2024'ün en kritik sorusuna 2 dev bankadan tahmin

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl iki kez faiz indirimine gideceğini öngörürken, enflasyondaki düşüşü gerekçe göstererek ilk indirim beklentisini üçüncü çeyreğe taşıdı. Goldman Sachs daha önce Fed'in önümüzdeki aralık ayında faiz indirimine başlayacağını tahmin etmişti.

İki indirim, önceki yüzde 5,13'lük tahminine kıyasla 2024 yılı sonunda federal fonlama faiz oranının yüzde 4,875 olacağı anlamına geliyor.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius 10 Aralık tarihli raporunda, "Sağlıklı büyüme ve işgücü piyasası verileri sigorta kesintilerinin yakın olmadığını gösteriyor... Ancak daha iyi enflasyon haberleri normalleşme kesintilerinin biraz daha erken gelebileceğini gösteriyor" dedi.

Goldman Sachs, bazı katılımcıların "enflasyon haberlerine tepki olarak öncekinden daha fazla kesinti yapabileceğini, ancak diğerlerinin piyasayı çok fazla kesintiyi çok erken fiyatlamaya teşvik etmekten kaçınmak için geri çekilebileceğini" düşünüyor.

Hatzius, "Bizim kendi enflasyon tahminimiz biraz daha düşük, ancak FOMC katılımcıları muhtemelen daha az iyimser olmayı tercih edeceklerdir" dedi.

BofA'ya göre indirimi beklentilerinde aşırıya kaçıldı

BofA, piyasanın gelecek yıl Fed'den 5 ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 6 faiz indirimi bekleyerek kendini aştığını savunurken, beklentilerin yumuşatılması gerektiğini söyledi.

Çekirdek enflasyonun yüksek olduğunu ve manşet enflasyondan daha yapışkan olmaya devam ettiğini belirten BofA, enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkilerinin azalmasıyla 2024 yılının başlarında daha yüksek/daha yapışkan manşet enflasyon riski gördüklerini vurguladı.

BofA, "Agresif piyasa fiyatlaması göz önüne alındığında, merkez bankalarının önümüzdeki yıl, özellikle de yumuşak iniş senaryosunda daha az risk alacağını düşünüyoruz" dedi.