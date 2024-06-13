AAYB Başkanı: Çokuluslu bankaların Türkiye ziyaretleri, istikrar programına güçlü güveni gösteriyor

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının ardı ardına gerçekleşen Türkiye ziyaretlerinin iyiye işaret olduğunu söyledi. Türkiye programının Ankara ayağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen Jin “Bu, bizim gibi çokuluslu kalkınma bankalarının, Dünya Bankası’nın Sayın Başkan Erdoğan liderliğinde başlatılan ve Sayın Bakan Şimşek tarafından uygulanan istikrar ve reform programına duyduğu güçlü güveni gösteriyor” dedi.

Makroekonomik durumun çok kısa bir süre içinde de olsa düzelmeye başladığını görmekten çok mutlu olduğunu belirten Jin, “Ancak elbette ekonominin yeniden sağlam temellere oturması biraz zaman alıyor” dedi. Jin, hazırdaki 1 milyar dolarlık finansmana ek olarak 3 yılda 5 milyar doların üzerinde kaynak planladıkları bilgisi verdi.

Ankara’da Erdoğan ve Şimşek ile görüşmesinin ardından İstanbul'da özel sektör temsilcileriyle bir araya gelen Jin, EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’ün sorularını yanıtladı. Türkiye ekonomisi açısından ilk işaretin olumlu ve cesaret verici olduğunu söyleyen Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun “Dolayısıyla dün başkanınızı ziyaret etme şerefine eriştiğimde onu istikrar ve reform programı kapsamında elde edilen ilk başarıdan dolayı tebrik ettim. Tüm makro göstergeler çok iyi yönlere işaret ediyor. Biraz zaman almakla birlikte döviz rezervleri artacak, enfl asyon 70’lerden tek haneye inecek, cari açık iyileşecek ve özel sektörün ekonomiye olan güveni daha da artacak. Bu bize ekonominin gerçekten itici bir güce ihtiyacı olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Jin, zamanında atılmış doğru bir adım olarak tanımladığı Şimşek programını ekonominin ihtiyacı olan itici güç olarak nitelendirdi.

“Etkili program için Şimşek’i tebrik ettim”

Asya Altyapı Yatırım Bankası olarak bu son derece olumlu sürece katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Jin Liqun “Sayın Bakan Şimşek’i fikrinden ve cumhurbaşkanının güçlü desteğiyle bu tür çok etkili bir program tasarladığı için tebrik ediyorum. Bize hükümetin reform programına olan bağlılığını, başlangıçtaki başarıyı ve ileriye yönelik yapılması gerekenleri anlattı. Ayrıca AAYB ve diğer çokuluslu kalkınma bankalarıyla çalışmaya olan güçlü ilgisini de dile getirdi. Ben de ona zaten onun için burada olduğumuzu söyledim. Ancak kendisi ekonominin hâlâ sözlerden ibaret olduğunu söyledi. Yeter ki kamuoyu, Türkiye’deki halk da destekleyici ve sabırlı olsun, Türk ekonomisinin zirveye geri döndüğünü görmekte zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum” diye konuştu.

AAYB finansmanı 5 milyar $'ı aşabilir

Türkiye’ye son sekiz yılda, 4,5 milyar dolarlık 25 proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan AAYB Başkanı Jin Liqun “1 milyar dolarlık projemiz de yolda. 2-3 yıl içinde en az 5 milyar dolarlık bir proje yapmayı planlıyoruz. Birkaç faktöre bağlı olarak fazlasını da yapabiliriz. Her şeyden önce ekonominizin ihtiyaç duyduğu tüm temel alanları kapsayan dengeli bir proje görmek istiyoruz. Bir de reyting önemli. Son dönemde reyting şirketlerinin notları sayesinde Türkiye’ye daha fazla kaynak sağlayabildik. Düğmeye basmaya hazır projeleri tespit edersek hemen başlayabiliriz. Bu banka kaliteden ödün vermeden işleriçok hızlı yapıyor. Çünkü bürokrasiye tahammülümüz yok. Hemen yola çıkıp çalışmaya başlamak istiyoruz. Ama elbette proje ortaklarının da güçlü olmasını isteriz” dedi.