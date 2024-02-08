AB gaz fiyatları güçlü arz ve düşük taleple geriliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mart vadeli kontrat ICE Endex'te en son 0,26 EUR'luk marjinal bir düşüşle 27,93 EUR/MWh seviyesine geriledi.

İngiltere NBP hub’ı Mart vadeli kontrat ise bugün en son 0,48 p düşüşle 68,50 p/th seviyesinden satış yaptı.

Cornwall Insight Baş Danışmanı Craig Lowrey, “Piyasa biraz sabit durumda gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Lowrey, “Temelde sağlıklı bir arzımız var ve her ne kadar kısa vadede İngiltere’deki talepte bir artış yaşanacak olsa da katılımcılar bunun kışın son fırtınası olacağını öngörüyor” bilgisini aktarıyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verilerine göre, Batı Avrupa'da sıcaklıklar önümüzdeki hafta mevsim normallerinin çok az üzerinde seyredecek. Ancak SMHI'ye göre, sıcaklıklar bir sonraki hafta normalin 3 °C altına kadar düşmesi bekleniyor.