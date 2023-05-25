AB Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar euroluk varlığını dondurdu

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 200 milyar eurodan fazla (215 milyar dolar) Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurdu.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, bu adımın Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödemesini amaçladığını ve Rus varlıklarının dondurulması konusunda araştırmalara devam ettiklerini belirtti.

Wigand, dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının rakamlarını doğruladı. Ayrıca, AB'nin Ukrayna'nın işgal edilmesinden bu yana geçen 14 aydan daha uzun bir sürede 24,1 milyar euro değerinde Rus özel varlıklarını da dondurduğunu açıkladı.

Ancak, Rus milyarderlerin varlıklarını belirleme ve dondurma konusunda AB'nin zorluklarla karşılaştığı ifade edildi.