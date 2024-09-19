ABD başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris Fed'in faiz kararına ne dedi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yarım puan düşürme kararı, 2024 başkanlık yarışında büyük yankı uyandırdı. Bloomberg News'de yer alan habere göre Demokrat aday Kamala Harris, bu hamleyi orta sınıf aileler için bir nimet olarak değerlendirirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, indirimin siyasi amaçlı olabileceğini öne sürdü.

Harris, yaptığı açıklamada, bu kararı yüksek fiyatların yükünü çeken Amerikalılar için memnuniyet verici bir haber olarak nitelendirdi ve Başkan olarak en büyük önceliğinin sağlık hizmetleri, konut ve gıda gibi temel ihtiyaçların maliyetlerini düşürmek olacağını vurguladı. Harris ayrıca, Trump’ın vergi indirim planlarının aileler için maliyetleri artıracağını belirtti.

Trump: Çok sıradışı bir rakam

Trump ise, Manhattan'da bir kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada, faiz indirimi kararını "çok sıra dışı bir rakam" olarak nitelendirdi ve bu kararın ekonominin kötü durumda olduğunu ya da siyasi oyunların oynandığını gösterdiğini savundu. Trump, Fed'in bu hamlesinin rakibi için kötü haber olduğunu vurguladı.

Faiz indirimi tartışmaları büyüyor

Trump'ın destekçileri, Fed'in seçimlere bu kadar yakın bir zamanda faiz oranlarını düşürmesini eleştirdi. Özellikle hedge fon milyarderi ve Trump'ın büyük bağışçılarından John Paulson, Fed'in "başkanlık siyasetine karışmaması" gerektiğini söyledi. Paulson, "Geleneksel olarak, Fed seçimlere bu kadar yakın bir zamanda faiz oranlarını düşürmemiştir" dedi ve bu kararın zamanlamasının Harris'in kampanyasını desteklemek amacıyla olup olmadığını sorguladı.

Bu eleştiriler, Trump'ın merkez bankasına yönelik geçmişte yaptığı saldırıları hatırlattı. Trump, Bloomberg Businessweek ile yaptığı röportajda, faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, Fed'in seçim öncesi faiz indirimine gitmesinin siyasi bir müdahale olarak görülebileceğini ima etti.

Trump'ın Fed üzerindeki baskısı sürüyor

Eski başkan Trump, geçmişte de Fed'in kendisine karşı çalıştığını iddia etmişti ve seçimi kazanması durumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ı yeniden atamayacağını söylemişti. Trump, başkanların Fed’in faiz oranları ve para politikası üzerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savundu. Ancak bu, ABD merkez bankasının uzun süredir siyasi aktörlerden bağımsız olma pratiğini alt üst edebilir.

Bu arada, bazı Demokrat senatörler de Powell'a bu hafta faiz oranlarını daha da düşürmesi çağrısında bulundu. Temsilci Brendan Boyle, Fed'in faiz oranlarını düşürme kararını orta sınıf için bir zafer olarak nitelendirdi ve enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.