ABD borsaları pozitif kapandı

New York borsası, alım ağırlıklı izlediği günü yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 32.859,03 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.050,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 artışla 12.013,47 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri son dönemdeki güçlü performansına devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki son banka iflaslarının ardından bankacılık düzenlemelerinin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.

Bankacılık sektöründeki düzenleyici kurumları, ABD Hazine Bakanlığı ile istişare içinde, gelecek bankacılık krizi riskini azaltacak bir dizi reformu gerçekleştirmeye çağıran Biden, varlıkları 100 ila 250 milyar dolar olan bankalar için gevşetilen kuralların eski haline getirilmesini tavsiye etti.

Hükümetin bankacılık sektörüne ilişkin riskleri azaltmak amacıyla önerdiği önlemler sonrasında, ABD'deki bölgesel bankaların hisselerinde düşüşler meydana geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, banka stresinin krediler ve enflasyon üzerindeki etkisini belirlemek için henüz erken olduğunu belirterek her toplantıda çeyrek puanlık bir artışın gerekip gerekmediğini belirleme konusundaki mevcut gidişattan memnun olduğunu kaydetti.

Barkin, İsviçre merkezli Credit Suisse Bankasındaki kargaşanın 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de aşırı enflasyonu düşürmek için Fed'in faiz oranlarını tekrar yükseltmesi gerekeceğini ifade ederek, Bankanın 2023'te bir oran artışı daha öngörmesinin makul göründüğünü dile getirdi.

Collins, Fed'in bir kez daha oran artırdıktan sonra, büyük olasılıkla yılın geri kalanında faizi sabit tutacağına işaret etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyon kontrol altına alındığında, düşük enflasyon, düşük işsizlik ve makul ücret artışıyla salgın öncesi bir ekonomiye dönebileceklerini anlattı.