ABD borsası haftayı satışlarla tamamladı

Satışların hakim olduğu Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,2 azalışla 31.858,95 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,1 azalarak 3.916,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kayıpla 11.629,64 puana indi.

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar artarken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bankın iflasıyla başlayan süreç ile bu hafta ABD'li First Republic ve İsviçre merkezli Credit Suisse'deki gelişmeler nedeniyle yatırımcıların bankacılık krizi endişeleri duyduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretim endeksi, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de 63,4 puan ile beklentileri karşılayamadı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'e düştü.