ABD, bu yılın sonlarında stratejik rezervleri için petrol satın alabilir

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Başkan Joe Biden'ın geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından petrol piyasasında dengeyi sağlamaya amacıyla Stratejik Petrol Rezervlerini (SPR) satma kararıyla birlikte rekor düşük seviyelere gerileyen rezervilerini tekrar doldurmak için, ABD'nin bu yılın sonlarında ham petrol satın almaya başlayabileceğini bildirdi.

Beyaz Saray Ekim ayında yaptığı açıklamada, geçen yılki 180 milyon varillik satışın stok seviyesini 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indirmesinin ardından, yönetimin SPR için ham petrolü fiyatlar varil başına yaklaşık 67-72 dolar veya altındayken geri almayı planladığını iletmişti.