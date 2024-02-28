ABD büyüme verileri açıklandı
ABD'de dördüncü çeyrek yıllıklandırılmış GSYH büyümesi yüzde 3,2'ye revize edildi. Önceki tahmin yüzde 3,3 büyümesi yönündeydi.
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ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analizler Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı dördüncü çeyrekte GSYH ikinci tahminde yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürüldü.
Aynı dönemde tüketici harcamaları yüzde 2,8'den yüzde 3'e çekirdek PCE yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi.
GSYH deflatöründe ilk tahminde yüzde 1,5 olan rakam yüzde 1,7 seviyesine çekildi.