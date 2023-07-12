ABD enflasyonu 28 ayın en düşüğünde: İşte piyasa tepkisi

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkenin enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi. Böylece tüketici fiyatları, 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek enflasyon beklentilerden iyi

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 16,7 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 5,7 arttı.

Haziran ayında reel ortalama haftalık kazanlar yüzde 0,5 yükseldi.

Çekirdek enflasyon, manşet enflasyona göre daha yakından takip edilirken; enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en kritik verilerden olduğu için oldukça önemli.

Piyasalar ne tepki verdi?

Haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonunun açıklanmasıyla altının ons fiyatı, 1957 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 17.00 itibarıyla yüzde 1,22 oranında yükselişle 1955 dolarda işlem görüyor.

Dolar endeksinde ise düşüş hızlanırken, 101 seviyesinin altına sarktı. Endeks, şu sıralarda gün içi dip seviyesi olan 100,89 bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,93'ten yüzde 3,88 seviyesine; ABD 2 yıllık tahvil ise, yüzde 4,84'ten yüzde 4,73'e geriledi.

Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle, gram altın tarihi rekor seviyesini 1645 TL'ye taşıdı.

Kritik veri sonrası dolar/TL yatay seyirde hareket etti. Euro/TL ise, yeniden 29'un üzerine çıktı ve gün içi zirvesi olan 29,03'e yükseldi.