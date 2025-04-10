ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici enflasyonu mart ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Ekonomistler ise, yüzde 2,6 artış bekliyordu.

Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, mart ayında yıllık yüzde 3 olan beklentilerin altında yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Çekirdek TÜFE'de martta yüzde 0,2 olan beklentiye karşın yüzde 0,1 arttı. Mart ayında enerji fiyatları yüzde 2,4 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,4 arttı.