ABD Hazine Bakanı Bessent, Lagarde ile görüştü
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bessent ve Lagarde, telefon görüşmesinde bir tanışma toplantısı düzenledi.
Bessent, toplantıda, ortak ekonomik öncelikler ve karşılıklı ilgi duyulan temel politika konularını görüştü.
Ayrıca Bessent, ABD ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin ve transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.
Küresel Ekonomi