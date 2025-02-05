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ABD Hazine Bakanı Bessent, Lagarde ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Hazine Bakanı Bessent, Lagarde ile görüştü
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bessent ve Lagarde, telefon görüşmesinde bir tanışma toplantısı düzenledi.

Bessent, toplantıda, ortak ekonomik öncelikler ve karşılıklı ilgi duyulan temel politika konularını görüştü.

Ayrıca Bessent, ABD ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin ve transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

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