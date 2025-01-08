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ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyonda Kovid-19 vurgusu: Teşvikler katkıda bulunmuş olabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgını döneminde sağlanan teşvikler için yapılan harcamaların enflasyona "biraz" katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etti.

AA
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ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyonda Kovid-19 vurgusu: Teşvikler katkıda bulunmuş olabilir
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Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, enflasyon oranının düştüğünü ve şu anda ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine oldukça yakın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin başlangıcında "kontrolden çıkmış" bir salgın olduğunu anımsatan Yellen, söz konusu dönemde işsizlik oranının yükseldiğini aktardı.

Yellen, "Ailelerini doyurabilmek için gıda bankalarında sıraya giren insanlar gördük ve bu acıyı hafifletmek için para harcamak gerçekten önemliydi." dedi.

"Genel olarak arz yönlü bir olguydu"

Kovid-19 salgını döneminde teşvikler için yapılan harcamaların enflasyonu tetikleyip tetiklemediğinin sorulması üzerine Yellen, "Biraz katkıda bulunmuş olabilir, ancak genel olarak enflasyon arz yönlü bir olguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, salgın döneminde büyük tedarik zinciri sorunlarının yaşandığını ve talep gören kritik ürünlerde kıtlık olduğunu aktararak, "Bence enflasyondaki önemli faktör de bu kıtlıkların fiyatları çok yükseltmeye başlamasıydı." diye konuştu.

Ayrıca, iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak iyi durumda olduğunu belirten Yellen, güçlü verilerin faiz oranlarının beklenenden daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini aktardı.

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