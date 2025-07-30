İtalya'nın rekabet kurumu AGCM, Meta Platforms'a soruşturma açtı
İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Meta Platforms hakkında, yapay zekâ destekli asistanı Meta AI'yi kullanıcı izni olmadan WhatsApp'a entegre ederek pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.
İtalya'nın antitröst kurumu AGCM, Meta Platforms hakkında, Meta AI asistanını kullanıcı izni olmadan WhatsApp'a entegre ederek hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
META'nın hamlesine haksız rekabet soruşturması
Soruşturma, AB rekabet kurallarının olası ihlallerine odaklanıyor ve bu hamlenin kullanıcıları haksız bir şekilde Meta'nın yapay zekasına yönlendirebileceği ve rakiplere zarar verebileceği endişesini taşıyor.
Chatbot ve asistan özellikleri sunan Meta AI, Mart 2025'ten bu yana WhatsApp'ın arama çubuğuna yerleştirilmiş durumda. AGCM, bunun kullanıcıları Meta'nın ekosistemine kilitleyerek liyakate dayalı rekabeti atlayabileceğini savunuyor.
Meta'dan açıklama geldi
Meta, soruşturmayla işbirliği yaptığını ve yapay zeka aracının İtalyanlara "yapay zekayı zaten bildikleri, güvendikleri ve anladıkları bir yerde kullanma seçeneği" sunduğunu belirtti.
İtalya ofisinde denetimler yapıldı
Avrupa Komisyonu ve İtalya'nın vergi polisi antitröst birimi ile birlikte çalışan otorite, Meta'nın İtalya ofisinde denetimler gerçekleştirdi. İhlal tespit edilmesi halinde Meta, küresel cirosunun yüzde 10'una varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.