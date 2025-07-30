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BofA, Topix ve Nikkei için tahminlerini yukarı çekti

Bank of America (BofA), Japon hisse senedi endeksleri için yıl sonu hedeflerini yükseltti. Topix ve Nikkei için yılsonu tahminleri revize edildi.

Haber Merkezi
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BofA, Topix ve Nikkei için tahminlerini yukarı çekti
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Bank of America Global Research, son ABD-Japonya ticaret anlaşması, mali teşvik beklentileri ve elverişli piyasa koşullarını gerekçe göstererek Japonya'nın gösterge hisse senedi endeksleri için 2025 yılsonu hedeflerini yükseltti.

Topix ve Nikkei için yılsonu hedefleri revize edildi

BofA stratejistleri bu hafta yayınladıkları bir notta, Topix endeksinin 2025 yılını 2.850 olan önceki tahminlerine göre 3.050 seviyesinde tamamlayacağını öngördüklerini belirtti. Nikkei 225 tahminini de daha önceki 40.000'den revize edilerek 43.000'e yükseltildi.

Küresel belirsizlik sürüyor ama BofA iyimser 

Güncellenen hedefler Japonya'nın makroekonomik ve politika ortamına ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıtmaktadır. Topix şu anda yüzde 0,32 artışla 2.917,91 civarında işlem görürken, Nikkei 225 ise yüzde 0,16 düşüşle 40.609,78 civarında bulunuyor.

BofA analistleri, döngüsel hisse senetlerinin küresel belirsizlik ortamında devam eden rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceğini, ancak politika desteği ve uluslararası ticaret ivmesi ile kazanç potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Yeni tahminler ABD ile ticaret anlaşmasına dayalı

Tarife imtiyazları ve kilit sektörlerde işbirliğini içeren son ABD-Japonya ticaret anlaşmasının yatırımcı duyarlılığını artırması bekleniyor. Bu arada, Tokyo'nun özellikle altyapı ve yeşil yatırımlarda büyümeyi desteklemek için yeni mali önlemler hazırladığı bildiriliyor.

Stratejistler, "Destekleyici piyasa zemini ve iyileşen küresel ticaret görünümü, Japonya'nın hisse senedi toparlanmasına olan inancımızı güçlendiriyor" diye yazdı.

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