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BofA: Küresel ekonomide stagflasyon senaryosu rafa kalktı

Bank of America (BofA) analistlerine göre küresel ekonomi için en kötü senaryonun masadan kalktığını dikkat çekerek ABD'nin bunun yerine ekonomik bir patlamaya doğru ilerleyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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BofA: Küresel ekonomide stagflasyon senaryosu rafa kalktı
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Bank of America (BofA) küresel baz da en kötü senaryo olarak tanımladıkları stagflasyon tehdidinin masadan kalktığını dikkat çekerek, ABD ekonomisinin resesyon değil büyüme patikası çizdiği yorumunu yaptı. Aylardır artan stagflasyon endişelerinin ardından BofA analistleri, ABD'nin ekonomik bir patlamaya doğru ilerleyebileceğini söyledi.

“Kilit güçler büyümeyi destekleyebilir”

Bank of America yakın zamanda yayınladığı bir notta, yapay zekaya yapılan yatırımlar ve Donald Trump'ın ticaret ve maliye politikaları kapsamındaki potansiyel ekonomik değişimler de dahil olmak üzere bazı kilit güçlerin büyümeyi bastırmak yerine destekleyebileceğini söyledi.

Yatırımcının en büyük korkusuydu

Stagflasyon bu yılın başlarında küresel yatırımcılar arasında önde gelen bir korku olarak ortaya çıkmıştı. Bu durum, daha da yüksek enflasyon riski olmadan faiz oranlarını düşüremedikleri için merkez bankalarının üstesinden gelmesinin zor olduğu bir durum olarak biliniyor.

“Stagflasyon yerine Boom beklentilerinde artış yaşanıyor”

Ancak BofA analistleri bu söylemin değişmeye başladığına inanıyor. "Son fon yöneticisi anketi, yatırımcıların temel durum olan Stagflasyon yerine Boom beklentilerinde küçük bir artış olduğunu gösteriyor" diye yazan analistler, Boom'u trendin üzerinde bir büyüme ve trendin üzerinde bir enflasyon dönemi olarak tanımlıyor.

Bankanın Haziran ayı Küresel Fon Yöneticisi Anketi'ne göre stagflasyon birçok fon yöneticisi için temel senaryo olmaya devam ederken, giderek artan bir azınlık artık daha iyimser bir sonuç için pozisyon alıyor.

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