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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, gümrük vergilerinde artış ve sonrasında Trump’ın “erteleme” açıklaması sürecinde geriledi.

Haber Merkezi
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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü
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ABD Hazine tahvillerinin getirileri Avrupa'daki erken işlem saatlerinde düşerek çift haneli artışların tersine döndü.

Getirilerdeki yükseliş, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkarmasına rağmen, çoğu ülke için belirli gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiğini duyurmasıyla gerçekleşti.

Danske Bank Research'ten Frederik Romedahl, “Sakinleştirici rüzgarlara rağmen, yönetimin bir sonraki hamlesi çok öngörülemez olmaya devam ettiği için sabit gelir piyasalarındaki zımni oynaklık muhtemelen yüksek kalacaktır” dedi.

Tradeweb verilerine göre, iki yıllık Hazine getirisi 5,5 baz puan düşüşle yüzde 3,893; 10 yıllık Hazine getirisi 11 baz puan düşüşle yüzde 4,287 ve 30 yıllık Hazine getirisi de 10 baz puan düşüşle yüzde 4,693 seviyesinde bulunuyor.

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