ABD insansız hava araçlarının ihracat kurallarını gevşetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak için insansız hava aracı (İHA) ihracatındaki kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.

ABD insansız hava araçlarının ihracat kısıtlamalarını hafifletti. 

ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi-Askeri İşler Bürosu'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 9 Nisan'da “Hız ve Hesap Verebilirliği Artırmak için Yabancı Savunma Satışlarının Reformu” başlıklı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, insansız hava sistemleri (UAS) ile ilgili ABD hükümetinin ihracat politikasının güncellenmesini onayladığı belirtildi.

Sınırlamalar gevşetilecek

Açıklamada, UAS'ın F-16 savaş uçakları gibi değerlendirileceği ve 1987 Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamında uzun süredir uygulanan sınırlamaların gevşetileceği kaydedildi.

"Dünyanın en güçlü ve teknolojik olarak gelişmiş ordusunu muhafaza edeceğiz"

Söz konusu politika değişikliğinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bu politika değişikliği, dinamik bir savunma sanayisi, yetenekli ortaklar ve müttefiklerden oluşan sağlam bir ağ aracılığıyla dünyanın en güçlü ve teknolojik olarak en gelişmiş ordusunu muhafaza etme hedefini destekliyor." denildi.

Ayrıca, açıklamada,"Bakanlık yabancı savunma satış taleplerini daha verimli bir şekilde değerlendirebilecek ve ABD İHA endüstrisi için yeni pazarlar açabilecektir." ifadesi kullanıldı.

