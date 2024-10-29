  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD ve Tayvan çifte vergilendirme sorunu için masaya oturacak
Takip Et

ABD ve Tayvan çifte vergilendirme sorunu için masaya oturacak

ABD Hazine Bakanlığı, çifte vergilendirme sorunlarını ele alacak bir anlaşma için ABD ve Tayvan arasında müzakerelere başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD ve Tayvan çifte vergilendirme sorunu için masaya oturacak
Takip Et

 ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakerelerin Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü (AIT) ve ABD'deki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi himayesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Müzakerelerin ilk turunun gelecek haftalarda yapılmasının beklendiği belirtilen açıklamada, kapsamlı vergi anlaşmasının hem ABD hem de Tayvan için "kritik faydalar" sağlayacağı kaydedildi.

Çifte vergilendirme engellerini azaltacak

Açıklamada, bunun özellikle yarı iletken tedarik zincirinin dayanıklılığının güçlendirilmesi, istihdam yaratma ve ABD'deki yarı iletken üretim tesislerine yatırımları teşvik etme amaçlarını destekleyeceği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Kapsamlı vergi anlaşması, özellikle yarı iletken ekosistemi için hayati önem taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için Tayvan'dan ABD'ye ve ABD'den Tayvan'a daha fazla yatırım yapılmasının önündeki çifte vergilendirme engellerini azaltacak." ifadeleri kullanıldı.

Audi'nin Brüksel fabrikası 2025'te kapatılacakAudi'nin Brüksel fabrikası 2025'te kapatılacakŞirket Haberleri

 

İspanya'dan İsrail kararı: 6,5 milyon euroluk anlaşma iptal edildiİspanya'dan İsrail kararı: 6,5 milyon euroluk anlaşma iptal edildiDünya

 

Küresel Ekonomi
ABD'de tüketici güveni ekimde beklentiyi aştı
ABD'de tüketici güveni ekimde beklentiyi aştı
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı
TikTok'un sahibi Zhang Yiming, Çin'in en zengini oldu
TikTok'un sahibi Zhang Yiming, Çin'in en zengini oldu
Yatırım devleri ABD ekonomisinin dayanıklılığını övdü
Yatırım devleri ABD ekonomisinin dayanıklılığını övdü
McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi
McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi
Avrupa'nın en büyük ekonomisi durgunluğa mı sürükleniyor?
Avrupa'nın en büyük ekonomisi durgunluğa mı sürükleniyor?