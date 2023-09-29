ABD'de çekirdek PCE yavaşladı

ABD ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları Ağustos ayında yüzde 0,4 arttı. Temmuz ayı tüketici harcamaları büyüme oranı %0,8'den %0,9'a revize edildi.

Ekonomistler de harcamaların %0.4 artacağını tahmin ediyordu.

Geçen ay harcamalardaki artışın bir kısmı daha yüksek fiyatları yansıttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, benzin fiyatları Ağustos ayında hızlanarak ayın üçüncü haftasında galon başına 3,984 $ ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam Temmuz ayının aynı döneminde galon başına 3,676 dolardı.

Benzin fiyatlarındaki artışla birlikte, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon Temmuz ayındaki %0,2'lik artışın ardından Ağustos ayında %0,4 yükseldi. Ağustos ayına kadar olan 12 aylık dönemde ise PCE fiyat endeksi Temmuz ayındaki %3,4'lük artışın ardından %3,5 oranında yükseldi.

Gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, PCE fiyat endeksi bir önceki ay %0,2 arttıktan sonra Ağustos'ta %0,1 artış gösterdi. Çekirdek PCE fiyat endeksi Temmuz ayındaki %4,3'lük artışın ardından Ağustos ayında yıllık bazda %3,9 arttı.