  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de dayanıklı mal siparişleri sürpriz yaptı
Takip Et

ABD'de dayanıklı mal siparişleri sürpriz yaptı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, şubatta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 0,9 artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de dayanıklı mal siparişleri sürpriz yaptı
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 289,3 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ocak ayında da yüzde 3,3 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,8 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

ABD'de mortgage başvuruları azaldıABD'de mortgage başvuruları azaldıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Çin'den ABD'nin ihracat kontrol listesine tepki
Çin'den ABD'nin ihracat kontrol listesine tepki
ABD Kongresi'den borç limiti uyarısı
ABD Kongresi'den borç limiti uyarısı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda"
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda"
Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!
Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!
İngiltere, büyüme tahminini düşürdü
İngiltere, büyüme tahminini düşürdü
ABD'de mortgage başvuruları azaldı
ABD'de mortgage başvuruları azaldı