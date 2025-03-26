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ABD'de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,71'e gerilerken, başvurular yüzde 2 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları azaldı
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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 21 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,72'den 6,71'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da değişim göstermeyerek yüzde 6,08 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, satın alma başvurularının neredeyse son iki ayın en güçlü haftalık hızına ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 7 arttığını belirtti.

Piyasaların potansiyel ticaret politikası değişikliklerine odaklandığına işaret eden Kan, geçen hafta ABD Merkez Bankasının faiz oranını mevcut seviyesinde tutmasının, 30 yıllık mortgage faizinin ortalama yüzde 6,71 seviyesinde gerçekleşmesine neden olduğunu kaydetti.

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