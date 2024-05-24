ABD'de dayanıklı mal siparişleri yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 284,1 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, martta yüzde 0,8 artışla 282,2 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler neredeyse değişmedi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.