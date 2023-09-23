ABD’de hükümet kapanmayla karşı karşıya

Cumhuriyetçi partinin sağ kanadının sert muhalefeti karşısında milletvekillerinin bir bütçe anlaşmasına varma ihtimalinin giderek azalması nedeniyle ABD hükümeti önümüzdeki hafta sonundan itibaren kapanmaya doğru gidiyor. Küçük bir grup muhafazakar direnişçi ile anlaşma sağlanamazsa bir hafta içinde milyonlarca kişi işten çıkarılacak.

Zaman daralıyor

Yasa koyucuların ABD Kongresi’nin her iki kanadından da geçebilecek bir harcama planı hazırlamaları için sadece bir haftaları kaldı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni çok az bir çoğunlukla kontrol ettiği ve Demokratların da Senato'yu benzer şekilde çok az bir farkla elinde tuttuğu bir ortamda bu hiç de kolay görünmüyor.

Gelecek cumartesi günü gece yarısına kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde, milyonlarca federal çalışan işten çıkarılmaya başlanacak ve hükümetin temel faaliyetleri dışındaki tüm faaliyetleri duracak.

Uzun süreli bir kapanma ABD ekonomisi genelinde dalgalanma etkisi yaratabilir ve halihazırda bir resesyonun yaklaşmakta olduğuna dair korkular varken iş dünyası ve tüketici güvenini sarsabilir.

Donald Trump Beyaz Saray'da görev yaptığı süre boyunca hükümetin iki kez kapanmasına tanıklık etti. ABD-Meksika sınırına duvar örme planları konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanan ikinci kapanma 35 gün sürerken ABD tarihindeki en uzun süreli kapanma olarak tarihe geçti.