ABD'de hükümetin kapanması önlenebilir mi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, federal hükümetin kapanmasının hala önlenebileceğine inandığını söyledi.

Fox Business'a konuşan McCarthy, "Tüm bunları yapabileceğimize inanıyoruz ve çalışmaya devam etmek için biraz zamana ihtiyacımız var çünkü Senato ne yazık ki henüz bir ödenek tasarısını kabul etmedi" dedi.

Partisinin bazı üyelerinin önerilen geçici harcama tasarısına muhalefeti sorulan McCarthy, "Ben bunu, siz sorunları çözerken hükümeti açık tutmak için acil durum fonu olarak görüyorum" diye konuştu.

McCarthy, acil durum hükümet finansman tasarısı olarak tanımladığı tasarıyı 29 Eylül Cuma günü sunacağını yineledi. Meclis Başkanı daha önce de Temsilciler Meclisi'nin Senato'nun çözüm önerisini kabul edeceğine dair şüphelerini dile getirmişti.