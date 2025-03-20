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ABD'de ikinci el konut şubatta beklentileri aştı

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ikinci el konut şubatta beklentileri aştı
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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 4,26 milyona ulaştı.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 3,95 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ocakta yüzde 4,7 azalışla 4,09 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,2 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, şubatta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 398 bin 400 dolara yükseldi. Böylece ülkede medyan konut fiyatı, art arda 20'nci ayda yıllık bazda artışını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut alıcılarının yavaş yavaş piyasaya girdiğini belirtti.

Mortgage faiz oranlarında büyük bir değişiklik olmadığını aktaran Yun, ancak daha fazla konut seçeneği ve stokunun birikmiş konut talebini açığa çıkardığını ifade etti.

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