ABD'de ISM hizmet endeksi ağustosta hafif yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e çıktı.

ISM, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi, ağustosta önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 51,5'e yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 51,3 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, temmuzda 51,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni siparişlere ilişkin endeks 0,6 puan artışla 53'e yükselirken, istihdam endeksi 0,9 puan azalarak 50,2'ye geriledi. Üretim endeksi de ağustosta aylık bazda 1,2 puan azalışla 53,3'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 sektörde düşüş oldu. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; perakende ticaret; inşaat; toptan ticaret; konaklama ve yiyecek hizmetleri; şirket yönetimi ve destek hizmetleri; profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıktı.

Mart 2022'den bu yana hizmet sektörü faaliyetlerinde en hızlı artışa işaret eden endekse dair öncü veri 55,2 olarak açıklanmıştı.

Hizmet sektörü PMI, temmuzda 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artışla 54,6'ya yükseldi.

Öncü verinin 54,1 olarak açıklandığı bileşik PMI temmuzda 54,3 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.