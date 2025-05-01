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ABD'de işsizlik başvuruları 2 ayın zirvesinde

ABD'de işsizlik başvuruları, beklentilerin üzerinde artarak, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik başvuruları 2 ayın zirvesinde
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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 26 Nisan'a kadar olan haftada, 241.000 kişi işsizlik yardımı için yeni başvuruda bulundu; bu sayı bir önceki haftaya göre 223.000 seviyesindeydi. Ekonomistler 225.000 ilk başvuru tahmininde bulunmuştu.

Bu, 22 Şubat'a kadar olan haftadan bu yana en yüksek sayı oldu; ancak genel olarak 12 aydır korunan aralıkta kaldı. Geçtiğimiz yıl, mevsimsel ayarlamaların ardından hiçbir hafta 259.000'den fazla yeni başvuru veya 205.000'den az başvuru getirmedi.

İşsiz nüfusun büyüklüğünün bir ölçüsü olan devam eden başvuruların sayısı, 19 Nisan haftasında Kasım 2021'den bu yana en yüksek sayı olan 1,92 milyona yükseldi. Devam eden başvuru sayıları, yeni başvurulardaki sayıların bir hafta gerisinden geliyor.

Analistler, Cuma günü yayınlanacak Nisan ayı işgücü raporunun, ekonominin geçen ay 133 bin iş eklediğini, işsizlik oranını %4,2'de sabit tutmaya yetecek kadar iş yaratıldığını göstermesini bekliyor.

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