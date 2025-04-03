  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Mart ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Mart ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 219 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 224 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1250 kişi azalarak 223 bine düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 Mart ile biten haftada 56 bin artışla 1 milyon 903 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel Ekonomi
ABD'nin dış ticaret açığı azaldı
ABD'nin dış ticaret açığı azaldı
İspanya Başbakanı, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı yeni planı açıkladı
İspanya Başbakanı, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı yeni planı açıkladı
Fitch, Çin'in kredi notunu "A" seviyesine düşürdü
Fitch, Çin'in kredi notunu "A" seviyesine düşürdü
Yapay zeka için 2033 tahmini: Piyasa değeri 4,8 trilyon dolara ulaşacak
Yapay zeka için 2033 tahmini: Piyasa değeri 4,8 trilyon dolara ulaşacak
ECB tutanakları: Hem 'indirim' hem 'pas' masada!
ECB tutanakları: Hem 'indirim' hem 'pas' masada!
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi