ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 221 bine çıktı.

Son iki ayın en yüksek seviyesini kaydeden başvuru sayısının 213 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 750 artışla 214 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Mart ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 791 bine geriledi.