ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla şubatta olduğu gibi yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Endeks, mart ayında 316,65 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 7,3 artması yönündeydi. Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydeden endeks, şubat ayında da yüzde 7,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,1 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 9,2 ile New York ve yüzde 8,8 ile Cleveland olurken, konut fiyatlarının yüzde 2,2 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi ile 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks yüzde 0,3'er yükseldi.