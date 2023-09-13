ABD'de mortgage başvuruları 27 yılın dibinde

ABD'de mortgage başvuruları 8 Eylül ile sona eren haftada, İşçi Bayramı'nın da etkisiyle bir kez daha geriledi ve son 8 haftanın 7'sinde düşüş gösterdi. Başvurular son 27 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,8 düşüşle 182,2 puana indi. Böylece 1996'dan bu yana en düşük rakama inilmiş oldu.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,3 artışla 143,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,4 düşüşle 367,0 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 6 baz puan artarak yüzde 7,27 seviyesine geldi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 11 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 126 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan artışla yüzde 6,72 oldu. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 26 baz puan artışla yüzde 6,59 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 4 baz puan artışla yüzde 7,25 seviyesi görüldü.