ABD'de mortgage başvuruları arttı, 30 yıllık faiz 15 ayın en düşük seviyesine indi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 2 Ağustos haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %6,9 artışla 215,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,85 artışla 133,9 puan olurken, refinansman endeksi %15,9 artışla 661,4 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 27 baz puan azalarak %6,55 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Geçen hafta konut kredisi faiz oranları genel olarak düştü ve konut kredisi başvuru hacmi bu yılın ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen güvercin iletişim ve zayıf istihdam raporunun ardından, ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağına dair artan endişeler, 30 yıllık sabit faiz oranını %6,55'e düşürerek, Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriletti." dedi.

Kan, "Düşük faiz oranlarının bir sonucu olarak, yeniden finansman başvuruları tüm kredi türlerinde arttı ve geçen yılın bu zamanına göre neredeyse %60 daha yüksek oldu." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %38,2'den %41,7'ye doğru keskin bir yükseliş gösterdi.

15 yıllık faizinde oran 24 baz puan düşüşle %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 31 puan azaldı ve %5,91 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 30 puan azalarak %6,77 oldu.