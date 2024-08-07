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İngiltere’de ev fiyatlarının yükselişi hızlandı

İngiltere'de konut fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü artış hızına ulaştı.

Haber Merkezi
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İngiltere’de ev fiyatlarının yükselişi hızlandı
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Ülkenin en büyük ipotek kredisi veren kuruluşlarından biri olan Halifax, İngiltere'de konut fiyatlarının üç aylık durgunluğun ardından yeniden artmaya başladığını ve ocak ayından bu yana en güçlü artış hızını yakaladığını, bunun da piyasanın yüksek faiz oranlarıyla başa çıktığına dair bir işaret olduğunu söyledi.

Halifax tarafından yapılan açıklamada, temmuz ayında konut fiyatlarının %0,8 artarak 291.268 sterline çıktığı belirtildi. Bu, Nationwide Building Society'nin daha önce bildirdiği, fiyatların söz konusu ayda %0,3 arttığını gösteren rakamları da destekliyor.

Son veriler, konut fiyatlarının geçen yılki hafif düşüşün ardından yavaş bir toparlanma içinde olduğunu gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta, pandemiden bu yana ilk kez temel borç verme faiz oranını düşürdü. Bu, konut alıcıları arasında güveni artırabilecek bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Halifax'ın ipotek başkanı Amanda Bryden, "Bu yılın geri kalanında konut fiyatlarının ılımlı bir yükseliş eğilimine devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Konut fiyatlarında yıllık bazda ise artış %1,6'dan %2,3'e çıktı.

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