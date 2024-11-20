ABD'de mortgage başvuruları ve 30 yıllık faizde yükseliş devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 15 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,7 artışla 195,6 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 2,0 artışla 136,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,8 artışla 514,9 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı yukarı hareketini dördüncü haftada da sürdürdü ve 4 puan daha artarak yüzde 6,90 seviyesine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste dördüncü hafta yükseldi ve 30 yıllık sabit oran Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 6,90'a çıktı. Ancak oranlardaki artışa rağmen genel ipotek başvuruları arttı." dedi.

Kan, "Satın alma başvurularındaki artış, geleneksel ve Federal Konut İdaresi (FHA) kredileri tarafından yönlendirildi ve FHA satın alma başvurularında yüzde 7'lik bir artış görüldü. Bazı pazarlarda satılık stoklar gevşedi ve bazı potansiyel alıcılar artan arzdan ve uyumlu 30 yıllık sabit orana kıyasla biraz düşen daha düşük FHA oranlarından yararlanabildi." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 39,9 seviyesinden yüzde 41,0'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,32 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 28 baz puan artarak yüzde 6,34 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan artışla yüzde 7,03 oldu.