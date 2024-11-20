  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed’in faiz indirimleri fonlardan kaçışı tetikleyecek
Takip Et

Fed’in faiz indirimleri fonlardan kaçışı tetikleyecek

Fed'in faiz indirimleri para piyasası fonlarından 2 trilyon dolarlık bir kaçışı tetikleyeceği öngörüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed’in faiz indirimleri fonlardan kaçışı tetikleyecek
Takip Et

Apollo'dan Torsten Slok, Fed'in gevşeme döngüsünün para piyasası fonlarından büyük bir çıkışı tetikleyeceğini söyledi.

Firmanın baş ekonomisti, Fed'in faiz artırımlarının Mart 2022'den Eylül 2024'e kadar para piyasası hesaplarına 2 trilyon dolar pompaladığını söyledi.

Para piyasası fonlarında tutulan fonlar bu ay 7 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Slok, merkez bankasının faizleri düşürmeye başlamasıyla birlikte bu paranın muhtemelen bu hesaplardan çıkıp daha yüksek getirili varlıklara yöneleceğini söyledi. Ancak Slok'a göre bu yönelim hisse senetlerine fayda sağlamayacak, bunun yerine kredi piyasalarına girişle sonuçlanacak.

Slok, "Fed faizleri düşürdüğüne göre para piyasası hesaplarına eklenen 2 trilyon dolar nereye gidecek? En olası senaryo, paranın para piyasası hesaplarını terk etmesi ve yatırım yapılabilir özel krediler de dahil olmak üzere kredi gibi daha yüksek getirili varlıklara akmasıdır" dedi.

Kredi piyasalarının seçimden sonra daha fazla giriş için iyi konumlanmış göründüğünü belirten Slok, "Kredi temellerinin sağlam kalmasını bekliyoruz. Bu durum, yüksek getiriler ve dik getiri eğrileriyle birleştiğinde, krediye girişleri çekmeye devam etmeli, bu da daha fazla sıkıştırma alanı daha sınırlı hale gelse de değerlemeleri desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda Fed, Rusya ve Nvidia beklentisi karışık seyre neden oluyorPiyasalarda Fed, Rusya ve Nvidia beklentisi karışık seyre neden oluyorEkonomi

 

FED raporu: Gayrimenkul kredileri temerrüt oranı zirveye ulaştıFED raporu: Gayrimenkul kredileri temerrüt oranı zirveye ulaştıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Almanya'da ücretler 30 yılın en güçlü artışını yakaladı
Almanya'da ücretler 30 yılın en güçlü artışını yakaladı
Trump'ın zaferi Euro'yu zayıflattı! 'Dolarla eşitlenebilir'
Trump'ın zaferi Euro'yu zayıflattı!
Oaktree Capital Management eş başkanı: Çin ucuz varlık sunuyor
Oaktree Capital Management eş başkanı: Çin ucuz varlık sunuyor
UBS’ten altın fiyatları için 2025 tahmini: Küresel belirsizlik tetikleyecek
'Altın fiyatlarını küresel belirsizlik tetikleyecek'
Bitcoin'de zirveyi gördü! Trump Media’nın kripto girişimi rekor getirdi
Bitcoin'de zirveyi gördü! Trump Media’nın kripto girişimi rekor getirdi
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı