Fed’in faiz indirimleri fonlardan kaçışı tetikleyecek

Apollo'dan Torsten Slok, Fed'in gevşeme döngüsünün para piyasası fonlarından büyük bir çıkışı tetikleyeceğini söyledi.

Firmanın baş ekonomisti, Fed'in faiz artırımlarının Mart 2022'den Eylül 2024'e kadar para piyasası hesaplarına 2 trilyon dolar pompaladığını söyledi.

Para piyasası fonlarında tutulan fonlar bu ay 7 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Slok, merkez bankasının faizleri düşürmeye başlamasıyla birlikte bu paranın muhtemelen bu hesaplardan çıkıp daha yüksek getirili varlıklara yöneleceğini söyledi. Ancak Slok'a göre bu yönelim hisse senetlerine fayda sağlamayacak, bunun yerine kredi piyasalarına girişle sonuçlanacak.

Slok, "Fed faizleri düşürdüğüne göre para piyasası hesaplarına eklenen 2 trilyon dolar nereye gidecek? En olası senaryo, paranın para piyasası hesaplarını terk etmesi ve yatırım yapılabilir özel krediler de dahil olmak üzere kredi gibi daha yüksek getirili varlıklara akmasıdır" dedi.

Kredi piyasalarının seçimden sonra daha fazla giriş için iyi konumlanmış göründüğünü belirten Slok, "Kredi temellerinin sağlam kalmasını bekliyoruz. Bu durum, yüksek getiriler ve dik getiri eğrileriyle birleştiğinde, krediye girişleri çekmeye devam etmeli, bu da daha fazla sıkıştırma alanı daha sınırlı hale gelse de değerlemeleri desteklemelidir" ifadelerini kullandı.