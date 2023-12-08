ABD'de mortgage faizinde düşüş altıncı haftada

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 7 Aralık ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 19 baz puan düşüşle yüzde 7,03'e indi. Altı haftalık toplam düşüş 76 baz puana ulaştı.

Freddie Mac'in morgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 70 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,36'dan yüzde 7,25'e inerken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,78 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 27 baz puan düşüşle yüzde 6,29 seviyesine indi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 62 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,57 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,09 seviyesinde gerçekleşti.