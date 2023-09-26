ABD'de perakende satışlar yüzde 3,8 arttı
ABD'de perakende satışlar, eylül ayının dördüncü haftasında yüzde 3,8 arttı.
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ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar eylül ayının dördüncü haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 3,8 arttı.
Satışlar ilk 4 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 artış gösterdi.
Veriler The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek haftalık olarak açıklanıyor.