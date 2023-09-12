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ABD'de perakende satışlar yüzde 4,6 arttı

ABD'de perakende satışlar eylül ayının ikinci haftasında yüzde 4,6 yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar eylül ayının ikinci haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 4,6 arttı.

Satışlar ilk 2 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Veriler The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek haftalık olarak açıklanıyor.

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