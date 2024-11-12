ABD'de perakende satışlar yüzde 4,8 arttı

ABD'de kasım ayının ilk haftasına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar kasım ayının ilk haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

Perakende satışlar, ekim ayının sonra haftasında yıllık bazda yüzde 6, bir önceki haftada da yıllık bazda yüzde 5,3 artmıştı.