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ABD'de perakende satışlar yüzde 4,8 arttı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar kasım ayının 1. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 4,8 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'de perakende satışlar yüzde 4,8 arttı
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ABD'de kasım ayının ilk haftasına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar kasım ayının ilk haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

Perakende satışlar, ekim ayının sonra haftasında yıllık bazda yüzde 6, bir önceki haftada da yıllık bazda yüzde 5,3 artmıştı.

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