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ABD'de perakende satışlar yüzde 6,6 arttı

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar 2025 yılı Nisan ayının ilk haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,6 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'de perakende satışlar yüzde 6,6 arttı
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Redbook'tan yapılan açıklamaya göre, satışlar nisan ayının ilk haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış gösterdi.

Redbook, perakendecilerden performans tahminlerini toplayarak ve yorumlayarak derlediği verilerdi endeks haline getiriyor. Yaklaşık 9.000 mağazayı temsil eden büyük ABD genel mal perakendecileri örneğindeki yıl boyunca aynı mağaza satışlarının büyümesine göre bir satış ağırlıklı endekstir.

Tüketim, ABD ekonomisinin büyümesine yönelik işaretler barındırırken, piyasalar ve ekonomi yönetimi de tüketim ve satış harcamalarını yakından takip ediyor.

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