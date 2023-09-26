ABD'de Senato uzlaşmaya yakın

ABD Senatosu'daki Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakereciler, federal hükümetin 1 Ekim'den sonra da açık kalmasını sağlayacak kısa vadeli bir harcama tedbiri üzerinde anlaşmaya yakınlar.

Bloomberg News'in isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yasanın fonlamayı 4 ila 6 hafta uzatacağı ifade ediliyor. Bu, Demokratların başlangıçta istediği Aralık ayına kadar uzatmadan daha kısa bir zaman dilimi ancak tasarının Meclis'ten geçmesine yardımcı olabilecek.

Senato geçici tasarıyı kabul edip Temsilciler Meclisi'ne gönderebilirse, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy oylama yapıp yapmama konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalacak.

Senato tasarısının acil afet yardımı ya da Rusya'ya karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna'ya yardım içerip içermeyeceği belirsizliğini koruyor. Beyaz Saray tarafından talep edilen bu unsurlar, özellikle Ukrayna paketi olmak üzere, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler tarafından benimsenmedi.

McCarthy şu ana kadar, Beyaz Saray ve Senato Demokratlarının reddedeceği, harcamaları %27 oranında kısacak ve sınır politikalarını değiştirecek rakip bir geçici önlem için yeterli Cumhuriyetçi oyu toplayamadı. McCarthy Senato tasarısını oylamaya sunarsa, muhafazakârlar onu görevden almakla tehdit etti.