ABD'de son 28 yılda bir ilk

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Biden'ın öğrenci kredisi affı programını Haziran ayında iptal etmesiyle birlikte 319 milyar dolarlık maliyetin tersine çevrilmesi federal bütçenin ağustos ayında fazla vermesini sağladı.

ABD'de federal bütçe Ağustos ayında 89 milyar dolar fazla verdi. Bütçe., 1955'ten bu yana ilk kez Ağustos ayında fazla verdi. 2022 Ağustos ayında bütçe 220 milyar dolarlık açık vermişti.

Ağustos ayında bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 7,21 milyar dolar düşüşle 283 milyar dolar olurken, harcamalar öğrenci kredisinin iptalinden sonra %63,329 milyar dolar azalarak 194 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

1 Ekim 2022'de başlayan mali yılın geride kalan 11 ayında federal bütçe açığı yüzde 61 artarak 946 milyar dolardan 1 trilyon 524 milyar dolara yükseldi.

11 ayda oluşan açık, Biden yönetiminin 2023 mali yılın tamamı için öngördüğü 1 trilyon 543 milyar dolarlık hedefi yakaladı.

1 Ekim 2022'Den bu yana bütçe gelirleri bir önceki yıla göre %10, 434 milyar dolar azalarak 3 trilyon 972 milyar dolar olurken, harcamalar %3, 142 milyar dolar artışla 5 trilyon 496 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine'nin bu dönemdeki net faiz maliyeti bir önceki yıla göre %19 ya da 130 milyar dolar artışla 808 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.