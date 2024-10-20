ABD'de sondaj kule sayısı sınırlı da olsa geriledi

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 1 adet artan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 18 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 1 adet azalarak 585 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 39 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 482 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 99 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 566'sı karada, 18'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 1 adet azalırken, açık sularda değişmedi.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 217 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet düşüşle 153 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet düşüşle 64 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 802 seviyesine geldi.