ABD'de sondaj kule sayısı sınırlı da olsa geriledi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı sınırlı da olsa düşüş gösterdi.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 1 adet artan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 18 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 1 adet azalarak 585 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 39 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 482 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 99 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 566'sı karada, 18'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 1 adet azalırken, açık sularda değişmedi.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 217 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet düşüşle 153 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet düşüşle 64 olarak belirlendi.
Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 802 seviyesine geldi.